話題：日本國足戰勝勁旅德國 帶動相關商品熱銷

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【共同社11月24日電】日本國足在卡塔爾世界盃小組賽中歷史性戰勝勁旅德國隊的翌日24日，到體育用品商店購買助威週邊商品的顧客紛至沓來。由於人們在餐飲店或家中觀賽，啤酒和下酒菜等相關商戰也正酣。 “SOCCER SHOP KAMO原宿店”（東京都澀谷區）擠滿了購買日本隊球衣等的客人。該店稱，23日開始購買的客人一下子增加了。來自台灣的遊客陳宣翰（29歲）說喜歡日本隊，笑稱回去後會穿著購買的球衣為下一場比賽加油。 體育用品廠商美津濃透露，在2010年南非世界盃大展身手的本田圭佑同款釘鞋銷量激增。負責人難掩期待地表示：“希望日本隊表現出色，市場更加興旺起來。” 在店內播放比賽的英式酒吧“HUB”幾乎所有店舖都座無虛席。預計27日對戰哥斯達黎加時也將客滿。負責人為勝利感到喜悅稱：“能在國民對足球熱情高漲的情況下迎來下一場比賽。” 餐飲店和酒類銷售連鎖店也增加了對啤酒類的下單。麒麟啤酒24日的出貨量大漲，面向餐飲店的出貨量較上年同日增加5成，家用罐裝商品也同比增加2成。公關負責人表示：“對日本獲勝的熱烈氣氛，加上對戰哥斯達黎加的時間是在週日晚上，最適合觀賽。”羅森便利店稱對戰德國的23日，薯片銷量較上週16日增加了約4成，烏賊等小吃增加約1成。（完）