調查：日本60多種水產品受到氣候變化影響

Newsfrom Japan

【共同社11月25日電】23日從共同社的全國調查結果獲悉，都道府縣認為日本的海洋及河流水溫上升等氣候變化對捕撈量和養殖時間造成影響的水產品達60種以上。魚貝類和海藻的多個品種以捕撈量減少為主受到的負面影響較大。另一方面，也有許多地方政府指出受到正面影響，比如暖水系的鰤魚、鱍魚發生遷移等，“能捕撈到以前沒有的魚”。 關於漁業，資源減少、漁民老齡化、漁船燃料價格上漲等很久以來被認為是造成困境的原因，而此次調查凸顯出全球變暖的影響也十分嚴重的情況。地方政府紛紛要求中央政府對魚種變化進行廣泛調查並提供財政支援。 該調查在9至11月實施，對象是47個都道府縣的負責部門等。關於各地方政府的海域及河流、湖沼、漁港捕撈卸貨和養殖的水產品，各地盡量舉出認為受到氣候變化影響的品種。哺乳類不屬於調查對象，基於農林水產省的統計方法進行了分類，結果顯示受到影響的水產品總計61種。 回答稱有影響的水產品中，最多的是紫菜類。17個府縣均表示受到負面影響，指出水溫上升導致養殖開始時間推遲、南方魚種大量啃食導致的受害等。目前在開發能耐受較高水溫的紫菜品種。 回答數僅次於紫菜的品種是喜好溫暖水溫的鱍魚類，14個府縣均回答稱有正面影響。據稱其分佈區域北上、捕撈量有所增加等。 鮑魚類有10個縣全部表示受到負面影響，指出作為餌食的海藻減少等。 全部47個都道府縣中，有35個都道府縣回答稱有受到氣候變化影響的水產品。12縣表...