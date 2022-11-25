鹽野義新冠口服藥28日起全面供應

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【共同社11月25日電】日本厚生勞動相加藤勝信25日在記者會上透露，緊急批準的鹽野義製藥公司新冠口服藥“Xocova”從28日起全面供應。早的話，25日向部分醫療機構發貨。首相岸田文雄在眾院預算委員會上表示：“必須努力盡快送到國民手中。” 政府與鹽野義簽訂了100萬人份的採購合同，已全部交貨。由於供應量有限，約2週內將限定供應給開過美國輝瑞公司口服藥“Paxlovid”處方的約2900家醫療機構和約2000家相關藥店。之後把對象擴大到都道府縣選定的醫療機構。 原計劃12月初開始供應。政府表示因為流通環節的準備工作順利，所以有所提前。 Xocova以12歲以上人群為對象，第一天服用3片，第二天以後每天1片，共服用5天。需要在從發病起至第3天期間服用。無論有無重症化風險均可用藥，但存在無法同時使用的藥物，孕婦和可能已懷孕的女性不能服用。 Xocova主要以輕症患者為對象，日本感染症學會在指導方針中呼籲討論給有高燒、劇烈咳嗽、喉嚨嚴重疼痛等症狀的患者開處方。 最終階段的臨床試驗顯示，針對奧密克戎毒株的鼻涕、喉嚨疼痛、咳嗽、高燒、倦怠感這5個特徵性症狀進行解析後發現，安慰劑小組直至症狀消失的耗時約8天，服用Xocova的小組耗時約為7天，縮短了1天。（完）