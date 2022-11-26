調查：塑料袋收費後58%民眾行為發生變化

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【共同社11月26日電】日本內閣府25日公佈了一項民調結果，施行以塑料袋收費化、削減塑料垃圾為目的的新法後，58.8%民眾出現了自備購物袋等行為變化。推進舉措的環境省一名負責人給予肯定稱：“收費化和施行新法促使消費者意識和行為發生了變化。” 從以前就自備購物袋、拒絕塑料勺子或吸管等塑料製品的人也有19.3%。不過，回答“關注度提升但行為沒有變化”的人有16.2%，“關注度沒有提升，行為沒有變化”的人也有4.2%。 按性別來看，男性出現變化的佔比為53.8%，女性為63.0%。按年齡層來看，60多歲出現變化的佔比為66.1%，在各年齡層中最高；30多歲墊底，為52.2%。 關於如何應對塑料袋收費化，回答“收費化後拒絕”的人有44.1%，回答“以前就拒絕”的人有16.1%。另一方面，“免費的話會要”為25.3%，“收費化後也購買”為13.3%。 塑料袋從2020年7月開始收費。新法《塑料資源循環促進法》規定，便利店和酒店等商家有義務削減勺子、牙刷等12種塑料製品，於今年4月施行。 該調查於9至10月實施，以全國3000人為對象郵寄了問卷，收到1791人的答復。（完）