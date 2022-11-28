東京將民間英語口語考試成績計入都立高中入學考試

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【共同社11月28日電】東京都27日舉行了明年春季都立高中入學考試起將引進的英語口語考試。此舉目的是培養學生的“口語能力”，約6.9萬名初三學生在都內197個考場參加了考試。考試成績將計入明年2月學力測試（滿分700分）和調查書（滿分300分）的合計成績。民間運營的考試用於公立高中入學考試的做法在全國尚屬首次。 據東京都教育委員會稱，相當於公立初三約95%的約7.6萬名學生申請參加該考試，但許多考生因新冠和流感等身體狀況不佳而缺席。教委計劃12月18日舉行補考。 此次考試後，有考生和家長稱“聽到了其他學生的答案”，但東京都教委認為未出現大的問題。 考題由都教委與倍樂生公司（岡山市）共同制定。打分由菲律賓的倍樂生相關公司的工作人員進行，對語法和發音等從A（20分）到F（0分）分為6檔打分，明年1月公佈考試結果。 部分家長等質疑考試的公平性、反對用於入學考試，理由包括對未參加考試者的安排、未出示明確的打分標準、與倍樂生實施的其他英語測試相似等。21日有家長和大學教授等提起訴訟，要求叫停東京都方面對該考試項目的公費支出。（完）