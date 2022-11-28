厚勞省擬主導建立醫院網絡對策新組織

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【共同社11月28日電】關於接連有醫院因索要贖金型電腦病毒“勒索病毒”攻擊而遭受損失的問題，27日採訪日本厚生勞動省獲悉，政府和日本醫師會（日醫）等將建立收集和共享醫療領域網絡攻擊對策信息的新組織。由厚勞省主導，日醫、製藥和醫療器械廠商的行業團體在2022年度內設立，強化對醫院的支援態勢。 厚勞省將在年內成立包括網絡對策專家的討論小組，把組織形態和運營方式具體化。醫院的信息系統感染了勒索病毒，電子病歷被加密無法閱覽，不得不停止診療活動，此類受損事例不斷發生。許多是因為用於安全連接信息系統和因特網的 VPN（虛擬專用網絡）設備存在漏洞，被黑客抓住後遭遇入侵。 厚勞省一直呼籲醫院迅速填補漏洞並備份數據，但沒有得到貫徹，導致了損失發生。 各行業收集和共享網絡對策信息的組織被稱為ISAC。厚勞省將把率先建立的電力和金融ISAC作為模板，對設立政府與行業緊密合作的醫療版ISAC提供支持。 該ISAC將與指揮行政機關網絡對策的“內閣網絡安全中心”（NISC）合作，與日醫等一起向醫院提供最新的攻擊信息和信息系統設備漏洞對策。不僅支援網絡對策，而且幫助受損醫院恢復正常。目前在醫療行業，一般社團法人“醫療ISAC”（東京）展開了活動，但政府沒有參與。 據相關人士介紹，2022年的醫療機構勒索病毒受損事例至少有11起。其中7起可能是因VPN設備漏洞而遭遇入侵。10月，大阪急性期･綜合醫療中心（大阪市）...