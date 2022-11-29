話題：日本化妝品廠商推進環保 削減塑料和碳排放

Newsfrom Japan

【共同社11月29日電】日本化妝品廠商正在推進顧及環境的舉措。有的削減與商品容器相關的塑料使用量，有的在店鋪設置回收箱，有的在網頁上公佈二氧化碳排放量。在競爭的化妝品眾多的形勢下，希望此舉能促成消費者選擇自家商品。 龍頭企業資生堂近來將在部分商品中採用一種替換裝容器，塑料用量能比該公司標準以往產品削減約7成。此前資生堂在不同工廠實施容器生產和化妝水等內容物充填，使用該容器則將同時實施。據稱，此舉還有助於削減搬運容器時排放的二氧化碳。 把顧客席捲進來的舉措也擴展開來。FANCL公司以護膚品為主，在店鋪設置了回收使用後容器的專用箱。在獲得地方政府的協助後，到10月1日放置在了神奈川縣等10個都道府縣的直營店，受到了好評。 回收的容器由在該公司的特例子公司工作的殘障人士分揀清洗，然後在合作公司做成花盆等。負責此事的執行董事山本真帆強調：“希望同時推進顧及環境和就業多樣化”。 為了喚起消費者的環保意識，CHIFURE控股公司（埼玉縣川越市）11月計算並在網頁上公佈了“CHIFURE”等5個化妝品品牌所有商品2021年度的二氧化碳排放量。該公司採用顯示從原材料採購、生產、流通到再利用的整個循環過程中總排放量的“碳足跡”手法，計劃今後也每個年度對外公佈。（完）