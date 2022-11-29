首家採用虛擬分身接待顧客的羅森便利店開張

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【共同社11月29日電】日本便利店巨頭羅森28日在東京都豐島區開設首家近未來型的“green Lawson”門店，接待顧客的是出現在店內顯示屏上的社員的虛擬分身。由於該門店還致力於包括削減塑料在內的環保措施，因而完全取消了塑料袋。明年1月10日起，將停止向購買便當和熟食的顧客提供一次性叉子和吸管等。 除去辦理公用事業費繳費等的有人櫃檯，顧客購物原則上採用自助收銀。出現在收銀台旁顯示屏上的分身會向不習慣自助收銀的顧客說明使用方法，而位於貨架區的分身則會推介商品。作為通過分身接待顧客的社員，羅森積極錄用了需要看護他人的人員和殘障人士等。 店內放置了更多保質期較長的冷凍便當以減少食品浪費，還強化了接到訂單後在店內烹調提供的服務。 為削減塑料，該店不再銷售付費塑料袋，還致力開展回收顧客家中多餘紙袋並作為購物袋重複使用的活動。 羅森社長竹增貞信在開店前接受採訪時強調：“力爭2025年達到100家門店。”他表示，確認有成效的措施將被推廣至普通的羅森門店，“從整體上推進（實現溫室氣體淨零排放的）碳中和”。（完）