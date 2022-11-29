日本10月有效求人倍率升至1.35倍

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【共同社11月29日電】日本厚生勞動省29日公佈的10月有效求人倍率（季節調整值）為1.35倍，較上月上升0.01點，連續10個月改善。隨著針對新冠疫情的邊境口岸措施大幅放寬和面向國內遊客的全國旅行支援啟動，以住宿和餐飲服務業為主招聘人數增多，成為推高該數據的主要原因。 厚勞省負責人表示：“雖然改善基調在持續，但需要關注疫情‘第八波’和物價上漲的影響。” 總務省當天公佈的10月完全失業率（季節調整值）為2.6%，與上月持平。從性別來看，男性失業率為2.8%與上月相同，女性下滑0.1個百分點至2.3%。完全失業人數為178萬人，較上年同期減少6萬人。 有效求人倍率是每名求職者所對應的招聘崗位數量。10月從各主要行業的新增招聘崗位數量來看，住宿和餐飲業較上年同期增長29.3%，持續復甦勢頭。從各都道府縣來看，最高的福井縣為1.90倍，而神奈川縣（0.91倍）和沖繩縣（0.99倍）低於1倍。（完）