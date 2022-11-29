日本團隊發現哺乳動物性別決定新機制

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【共同社11月29日電】日本北海道大學教授黑岩麻里（生殖發生學）等組成的研究團隊29日宣佈，發現不具有決定哺乳動物性別的Y染色體中“Sry基因”的奄美裔鼠是通過其他染色體部分片段中DNA序列的重複來決定性別。據黑岩稱，該研究揭示了不依賴Sry基因的哺乳動物的性別決定機制，在全世界尚屬首次。 奄美裔鼠雌雄都只有X染色體，既沒有Y染色體也沒有Sry基因，而包括人類在內的多數哺乳動物雄性具有X和Y、雌性具有X和X兩條性染色體。Y染色體的Sry基因能促進與雄性生殖器官分化和發育相關的“Sox9基因”表達。 也有觀點認為男性的Y染色體最終會消失。黑岩表示：“作為一種可能性，這樣的變異或許負責決定性別。這也許是一項與我們的遙遠未來有關的發現。” 研究人員鎖定了奄美裔鼠雌雄基因組中存在差異的部分，在3號染色體的部分片段中發現了只有雄性存在的重複序列。 因奄美裔鼠被列為國家天然紀念物，研究人員用基因組編輯技術製作了具有重複序列的小鼠胚胎。通過對其進行觀察，確認在擁有X和X性染色體的小鼠胚胎卵巢中存在Sox9基因表達。 黑岩表示為了更加詳細地弄清性別決定機制，將進一步開展研究。（完）