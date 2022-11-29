檢方搜查涉嫌奧運測試賽圍標的ADK和電通旗下公司

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【共同社11月29日電】關於東京奧運會和殘奧會的測試賽圍標疑雲，東京地方檢察廳特搜部和公平交易委員會29日以涉嫌違反《反壟斷法》（非法限制交易）為由，對向委員會主動申報曾調整訂單的日本第三大廣告公司“ADK控股”集團企業和電通集團企業實施了入室搜查。這是繼25日和28日後第三天實施強制調查，中標的9家企業中8家成為調查對象。其中包括廣告巨頭“電通”和“博報堂”，檢方認為整個業界分攤了利潤，將展開調查。 接受調查的ADK方面是業務公司“ADK Marketing Solutions”（東京），電通集團方面是活動製作公司“電通LIVE”（同）。 涉嫌串通的是測試賽計劃立項等相關業務的普通競標。採用根據技術與價格的綜合評估方式，2018年總計進行了26項招標，每個項目負責一兩個比賽場地，約半數僅有1家企業投標。9家企業以及其中2家企業的企業聯營體中標，合同總額約5.38億日元（約合人民幣2780萬元）。 ADK方面中標的是“有明體操競技場”等3個項目，總額約1.04億日元。電通LIVE中標了“釣崎海岸衝浪會場”，金額約1100萬日元。 9家企業與企業聯營體之後以自願簽約的方式負責測試賽和奧運會的運營，合同總額至少達到約200億日元。特搜部等著眼於巨額的自願合同簽約，認為存在串通的可能，正展開調查。 關於奧組委“大會運營局”發出的計劃立項業務訂單，前次長和中標企業的外派人員向企業方面詢問了...