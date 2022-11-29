自民黨通過原統一教會問題救濟新法草案

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【共同社11月29日電】日本自民黨29日上午在黨總部召開總務會，通過了救濟“世界和平統一家庭聯合會”（原“統一教會”）相關問題受害者的新法草案，禁止以“靈感”煽動不安情緒的不正當勸誘捐贈行為，若違反國家命令，則處以1年以下徒刑或100萬日元（約合人民幣5萬元）以下罰金。政府計劃最快12月1日在內閣會議上敲定。 政府計劃與已提交國會的、旨在救濟“靈感商法”受害者的《消費者契約法》和《國民生活中心法》的修正案一起，力爭在本屆國會獲得通過。 總務會上，有與會者提出“在野黨主張稱政府的新法無法讓受害者得到救濟，希望能強力彰顯竭盡全力救濟受害者”。 法案名稱為《有關防止法人等不正當勸誘捐贈等的法案》，主要以防受害於未然和實施救濟為中心構成。除了性質惡劣的勸誘捐贈外，還禁止要求通過借款或者處置生活不可或缺的“業務用資產”來籌措資金。業務用資產設想的是田產和街道工廠等。 法案列出了3項勸誘捐贈時的顧及義務，分別是（1）不壓抑自由意志，不製造難以做出妥善判斷的狀態；（2）不讓維持個人及家人生活變得困難；（3）明確實施勸誘的法人名，不令人誤解捐贈用途。這些義務並非罰則對象。 在野黨要求的取消被洗腦後的捐贈，則以難以定義“洗腦”為由，未被寫入法案。（完）