日政府冬季節電要求時隔7年在全國啟動

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【共同社12月1日電】日本政府以全國的家庭和企業為對象的節電要求1日啟動。這是自2015年起再次要求全國冬季節電，將持續至明年3月底，不設數值目標。政府和電力公司根據節電實際結果實施積分返點等，提供支持。雖然預測維持現狀的話，電力供應不會有問題，但需要防備災害導致發電站停止運轉和燃料採購困難等不測事態。 政府要求在節電期間關閉不必要的照明，在室內多穿衣物，使用較厚的窗簾等。經濟產業相西村康稔11月30日接受媒體採訪稱：“自然災害、事故、國際形勢變化等各種事態都需要加以考慮。希望大家在不為難的範圍內給予配合。” 政府將與電力零售企業的節電項目合作。向參與項目的家庭一律發放相當於2000日元（約合人民幣103元）的積分。若明年年初的3次抄表中，單月用電量同比減少3%以上，那麼每月可再獲得政府發放的相當於1000日元的積分。 顯示電力供應餘力的預備率被認為至少需要3%。這個冬季供電形勢最為嚴峻的將是明年1月的東北，在東京電力公司轄區內為4.1%。其他地區各月均超過5%。東電轄區內出現過顯示電力供應不足的負值預測等，曾被認為前景極其嚴峻，但通過重啟停運的火力發電站等，已經得到改善。 今年3月，受福島縣近海地震影響，多家火電站停運，再加上寒潮來襲，電力供需告急。而且隨著烏克蘭局勢惡化，液化天然氣（LNG）等價格高漲。擁有資源的俄羅斯或以此來震懾各國，燃料採購前景仍然難以預料。日本政府在7月1...