本田擬推出普通公路擁堵時脫手駕駛輔助系統

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【共同社12月1日電】日本本田公司11月30日宣佈，將在2020年代中期推出在普通公路時可以脫手駕駛的輔助系統。計劃在2020年代後半期，確定把在一定條件下的自動駕駛“L3”級推廣至高速公路全域的技術。 擁堵時脫手駕駛相當於L2級，但在普通公路上，由於可能有行人突然衝出，該技術被認為難以投入實用。本田將利用能學習複雜狀況的自家的人工智能（AI）技術，加緊研發。今後將探討搭載脫手駕駛的車型。 本田2021年3月全球率先發售搭載L3級自動駕駛的高級轎車“Legend”。此前，Legend僅可在高速公路擁堵時由系統負責駕駛。2020年代後半期，本田將確立能夠在法定速度內於高速公路上自動駕駛的技術。司機除了緊急情況外，無需出手幹預。 本田還宣佈了將於2024年以後陸續導入的新技術。包括在高速公路上可以不握住方向盤就變更車道的系統、通過屏幕攝像頭感知司機身體不適後發出警告並減速停車的功能等。 本田提出了2050年實現該公司汽車和摩托車相關交通事故零死亡的目標，上述新技術是其中的一環。安全企劃部長高石秀明11月29日在栃木縣芳賀町召開的記者會上表示：“將徹底研究駕駛行為、身體狀況變化和心理狀態，消除引發事故的人為失誤。”（完）