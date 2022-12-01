日本內閣會議敲定原統一教會問題救濟新法草案

Newsfrom Japan

【共同社12月1日電】日本政府1日下午在巡迴式內閣會議上敲定了救濟“世界和平統一家庭聯合會”（原“統一教會”）相關問題受害者的新法草案，並提交給國會。為防止不正當勸誘捐贈，法案中規定了禁止行為和法人的顧及義務，並寫明罰則。捐贈者撫養的子女和配偶可要求取消。政府力爭該法案與已在內閣會議上敲定的《消費者契約法》和《國民生活中心法》的修正案一起，在本屆國會上獲得通過。 圍繞法案，立憲民主黨等指出存在無法充分救濟的情況，可能會在國會上爭論。 正式名稱為《有關防止法人等不正當勸誘捐贈等的法律》。不僅限於宗教法人，向從個人到法人或團體的捐贈均為對象。法案列出了顧及義務，分別是（1）不通過壓抑自由意志，使其難以做出妥善判斷；（2）不讓維持個人及家人生活變得困難；（3）明確實施勸誘的法人名，不令人誤解捐贈用途。 顧及義務鑑於要求取消被“洗腦”後的捐贈的立民黨等主張而寫入。這些義務並非罰則對象。 此外，作為讓捐贈者不知所措的不正當勸誘方法，禁止6種行為，列為取消的對象。這些行為包括以“靈感”煽動不安情緒、不告知勸誘目的帶去無法離開的地點等，並禁止要求通過借款或者處置住房、田產等生活不可或缺的資產來籌措資金。 此外還規定了罰則的手續。對於做出不正當勸誘行為的法人，國家要求進行必要的報告。若可能向不特定多數的個人繼續做出違反行為，則提出停止的勸告。若不採取應對措施，則下令採取必要的措施。若違反國家命令，...