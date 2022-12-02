詳訊：日本隊2比1勝西班牙晉級世界盃16強

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【共同社多哈12月2日電】卡塔爾世界盃足球賽1日進入第12天賽程，E組最後一輪比賽在多哈的哈里發國際體育場等處舉行，世界排名第24的日本隊2比1逆轉戰勝排名第7的西班牙隊，晉級16強淘汰賽。日本隊將在5日下午6點迎來淘汰賽首戰，與F組第2名、上屆亞軍克羅地亞隊較量，力爭首次進入8強。 1日比賽中，日本隊雖然在上半場遭西班牙隊壓制，被率先攻入1球，但在下半場伊始就由堂安律、田中碧接連進球，以2比1實現逆轉。之後，日本隊保持比分優勢至比賽結束，在原本預測陷入苦戰的E組獲得6分，以小組第1的成績出線。 E組另一場比賽中，德國隊4比2戰勝哥斯達黎加隊，與西班牙隊同樣積4分。不過，西班牙隊憑藉淨勝球優勢以小組第2的成績出線。德國隊則連續2屆世界盃止步小組賽。 日本隊在小組賽第2戰中，0比1不敵哥斯達黎加隊，但此次是繼首戰以2比1逆轉戰勝勁旅德國隊之後，再次擊敗了世界盃昔日冠軍隊。這也是日本隊首次連續兩屆世界盃實現小組出線，合計是第7次，在亞洲球隊中最多。此次是日本隊首次戰勝西班牙隊，對戰成績為1勝1負。 F組最後一輪比賽中，克羅地亞隊與上屆季軍比利時隊0比0戰平，積5分，以小組第2的成績晉級淘汰賽。摩洛哥隊2比1戰勝加拿大隊，積7分，以小組第1的成績出線。比利時隊排在小組第3，失利出局。（完）