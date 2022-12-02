話題：日本隊再度戰勝世界盃冠軍迎來高光時刻

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【共同社12月2日電】在宣告勝利的哨聲響起後，日本國足隊長吉田麻也激動萬分地高舉雙手，隊員板倉滉仰面躺在球場上。這是卡塔爾世界盃1日舉行的小組賽。繼首戰的德國隊後，日本隊對陣世界盃昔日冠軍西班牙隊，再次取得了歷史性勝利，晉級16強。吉田被從球場旁衝出的隊友緊緊抱住，表示：“無法言語。正因為這樣，我才無法退出國家隊。太棒了！” 面對世界一流的傳球，日本隊不得不採取守勢，上半場結束時為0比1。導致勝利的轉折是中場休息。在另一賽場同時舉行的比賽中，德國隊1比0領先哥斯達黎加隊的消息傳來。日本隊達成共識，即在這種情況下，只要奪得1分扳成平局就能小組出線。主教練森保一發出命令說“要更多地轉入攻勢，下半場要更加爭取進球”，換上了進攻型球員堂安律和三笘薰。反擊的舞台形成了。 日本隊如願得到了球，在下半場第3分鐘由堂安進球，追平比分。又過了3分鐘，田中碧進球，實現比分反超。雖然上半場陷入苦戰以0比1落後，但下半場實現翻盤，這與對陣德國隊時完全相同。這種經驗讓日本隊獲得了能在下半場扭轉局面的自信。 日本隊在被國內稱為“死亡之組”的E組中，從德國隊和西班牙隊各贏得3分，以小組頭名的成績出線。森保讚揚實力強勁的隊員們說：“讓我看到了新的景色。”然而，要超越歷史最佳戰績進入8強，日本隊只摸到了大門。再贏一場，就能推門而入。（完）