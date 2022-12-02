花絮：日本國足球員精妙配合攻入世界盃制勝球

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【共同社多哈12月2日電】以幾乎相同的歷程成為日本國足隊員的兩人精妙配合，在卡塔爾世界盃小組賽對陣西班牙隊之際攻入了制勝球。他們是將球射入網中的田中碧（24歲）和最後傳球的三笘薰（25歲），均來自川崎市的小學生足球隊“鷺沼足球俱樂部”，成為職業球員後也一起在J1川崎隊踢球。兩人配合默契，促成日本隊戰勝西班牙並小組出線。 田中表示：“那是自己的一貫努力得到了一些回報的瞬間。”三笘及時傳回了快要越過球門線的球，由田中實現射門。賽後，兩人像孩子一樣在球場上翻滾擁抱。 幼年起，田中就夢想當職業球員。此次面對勁旅，他穩步積累的實力充分發揮，憑藉比他人更真摯地致力於足球的熱誠創造了逆轉大戲。 田中對成為職業球員的執著非同尋常。在神奈川縣立新城高中就讀時，他在川崎隊旗下的球隊踢球。在即將敲定今後走向的高三夏季前後，他得到了晉升至頂級隊的機會。班主任城間由紀子（55歲）建議他考慮退役後的生活，可以先上大學再爭取成為職業球員。 “成為職業球員是我從小的夢想。我不會後悔。”城間回憶當時田中這樣說。極其認真的表態讓城間“覺得無法阻止。我再次感受到他原來抱著如此強烈的想法”。 城間的學生中有幾名職業足球運動員。據稱，田中在其中也屬於熱情猶為突出的。他一下課就立即離開高中奔赴練習場。修學旅行也以“比賽更重要”為由，撇下同學中途返回了。 城間介紹稱，“對（田中）碧而言，足球就是全部。”另一方面，田中也有好動愛...