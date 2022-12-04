日本純電巴士市場或迎國內外車企激烈競爭

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【共同社12月4日電】在純電動汽車（EV）的巴士領域，中國等海外車企在日本國內市場的存在感日益增強。日本本土車企方面，巨頭入市遲緩，主要是新興企業在擴大銷售。國內外車企的競爭或將愈演愈烈。 從事工業機械進口等業務的愛而泰可（ALTECH）公司有意進軍該市場，已開始為進口土耳其商用車企製造的小型純電巴士開展市場調查。該款巴士全長約6米，乘客門處沒有台階，搭載德國寶馬的馬達和電池。續航距離為210公里。 愛而泰可考慮向日本的地方政府和巴士運營公司推介，售價未定。社長池谷壽繁期待稱：“純電巴士在國內尚未廣為人知，存在商機。” 中國巨頭比亞迪的日本法人新開發出小型和大型純電巴士，計劃2023年底開始交付。比亞迪2015年成為首家向日本國內提供純電巴士的中國車企，之後陸續發售大中小型巴士。截至10月的在日交付數量已達75輛，據稱市場佔有率超過7成。 日本車企似乎因考慮盈虧等而較晚進入純電巴士市場。日野汽車計劃在2022年度發售由比亞迪貼牌生產（OEM）的小型純電巴士“日野Poncho Z EV”。 總部位於北九州市的新興企業EV Motors Japan最近一年的純電巴士訂單超過了100輛。公司還在該市新設EV生產據點，計劃於2023年秋投產，力爭最終實現年產1500輛車。（完）