日本即將解禁住宅區上空無人機自動飛行

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【共同社12月4日電】日本經修改的《航空法》將於5日施行，在城區和住宅區等“有人地帶”上空，小型無人機被允許在非目視情況下自動飛行。實際運用預計將在發放操縱執照等相關手續完成的明年3月左右開始。在住宅較少的地區，將可以用無人機高效配送零星日用品。 無人機運用分為4個等級，此前最高只允許“3級”，即在山川、農田等有人可能性很低的“無人地帶”在非目視情況下自動飛行。部分地區已在利用無人機送貨，但需要避開住宅上空等。 此次即將解禁的“4級”也允許在住宅區上空等自動飛行。國土交通省認為，將從建築物較少、風險較小的地方開始推廣。 物流領域正面臨卡車司機嚴重短缺的問題。人口不斷減少的地區貨物量減少，卡車運輸的效率變差。無人機可應對這些問題，或也有助於警備和運輸救災物資。 無人機運用的4級為確保安全，要求必須取得一級操縱執照和機體認證。執照每3年更新一次，更新時進行筆試、實操考試和視力檢查等。如在國家註冊培訓機構完成培訓，則可免除實操考試。 國家機構和註冊檢驗機構負責機體認證。量產型通過對廠家設計及製造過程的審查，按機型款式進行認證。對於在人口密度更高的地區飛行的機型，安全標準也更嚴格。（完）