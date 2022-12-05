今夏“第七波”疫情中66%養老院老人無法住院

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【共同社12月5日電】4日從東京都老年人福利設施協會的調查獲悉，新冠病毒奧密克戎毒株肆虐的今夏“第七波”疫情中，在東京的老年人設施入住期間感染、設施方要求住院的老年人中，有66%因病床緊張等無法找到收治醫院。共有17人在住院協調期間死亡，利用外部醫生上門診治的設施僅有14%。 11月以來各地疫情再次蔓延的勢頭顯著，專家指出“正處於第八波的入口”。為防備發生集體感染，如何確保合作醫療機構及完善設施內療養態勢成為課題。 調查於9月在網上實施，東京總計571處的特別養護老人院及養護老人院等中，有273處作出了回答。 回答稱7至8月有入住老年人感染的為159家設施，總計1795人。從症狀來看，重症為86人，中等症狀為500人。有的人雖然是輕度症狀但因患有基礎疾病等重症化風險較高，設施方面要求保健所協調住院的患者共有869人。 其中實際住院的為299人（34%），其餘570人（66%）未能找到收治的醫院。36人在設施內死亡，其中17人正在協調住院。 向出現感染者的159家設施尋問保健所的做法，43%的設施回答稱“被告知輕症患者不屬於住院對象”，28%表示“被告知即使是中等以上症狀的患者也很難住院”。此外職員感染的情況也較多，有85%的設施舉出困難之處稱“難以確保職員（人手不足）”。（完）