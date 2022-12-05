熱點：世界盃日韓表現出色 助力FIFA擴容路線

Newsfrom Japan

【共同社12月5日電】卡塔爾世界盃賽前並不被看好的日本隊成功突破小組賽，戰勝德國、西班牙兩大豪強的飛躍進步給日本帶來狂喜，也令世界興奮。不僅是日本，韓國隊同樣表現出色，時隔2屆再次闖入16強，這也令與中國為主的亞洲企業加深合作走擴容路線的國際足聯（FIFA）笑得合不攏嘴。 FIFA不顧以歐洲為主的保守派的強烈反對，已經決定2026年世界盃增加16支參賽球隊，達到48支球隊。雖然有人擔心平淡無奇的比賽增多會有損世界盃的檔次，但主席因凡帝諾堅持認為“世界足球水平在提高，比賽質量不會因此而下降”。 根據國際奧委會（IOC）公佈的數字，通過電視和數字方式收看東京奧運會的總人次約為30億人，而足球世界盃本屆大賽的觀眾預計可達55億人，是首屈一指的體壇賽事。據稱FIFA預計下屆世界盃轉播權和贊助費收入將增加約10億美元，其中尤其對“石油資本”和“中國資本”的依賴程度較高，FIFA希望能進一步吸引上述資本。 通過球場四周色彩鮮豔的LED廣告牌，中國企業展現了不同尋常的存在感。與FIFA頂級贊助商韓國現代汽車和卡塔爾當地贊助商並列的是中國房地產巨頭大連萬達集團、乳業巨頭中國蒙牛乳業等中企標識。 採訪本屆世界盃的中國記者斷言稱，國民對世界盃的關注度非常之高，如果4年後能獲得入場券，必然會有更多中國資本參與進來。 隨著世界盃的擴容，原本只有5個名額的亞洲將有9個名額，幾近翻倍。雖然中國隊在FIFA世界...