話題：索尼技術支撐世界盃“三笘的1毫米”壓線判定

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【共同社12月5日電】卡塔爾世界盃小組賽日本隊對陣西班牙時，出現了被譽為“三笘的1毫米”的名場面——勾回的球並未出界。支撐這一判定的視頻助理裁判（VAR）使用了索尼集團旗下企業的技術。該技術通過影像為裁判提供支持，也被用於其他競技項目，或將進一步得到利用。 日本時間2日，日本隊對陣西班牙的下半場時，三笘薫在球門線附近伸腿把球勾回，為隊員此後的進球送出助攻。倘若進球有效，則日本隊比分反超。通過VAR確認到此球稍稍壓線，整個日本沉浸在喜悅中。 世界盃賽事中，2018年俄羅斯世界盃開始引進使用索尼集團旗下英國鷹眼創新公司技術的VAR。通過設置在體育場內的多個用於實況轉播的攝像頭，作為判定對象的舉動通過專用畫面以清晰可見的影像回放。靜止畫面和放大畫面也會在短時間內顯示，在不妨礙比賽進展的情況下幫助裁判判定。 並且，卡塔爾世界盃還採用了在足球中內置其他企業開發的傳感器芯片，由人工智能（AI）通過專用攝像頭掌握球員和球位置的系統。這些技術結合起來，為裁判提供幫助。 鷹眼技術還在2019年在日舉辦的橄欖球世界盃、溫布爾登網球錦標賽等得到了應用。（完）