世界盃日本隊點球惜敗克羅地亞 未能晉級8強

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【共同社沃克拉12月6日電】卡塔爾世界盃5日進入第16天，淘汰賽首輪在多哈近郊沃克拉的賈努布體育場等地舉行，世界排名第24位的日本隊未能實現首次晉級8強的目標，遺憾出局。日本隊與排名第12位的上屆世界盃亞軍克羅地亞隊經過加時賽戰成1比1平，最終在點球大戰中1比3敗北，總比分為2比4。主教練森保一表示：“球員們踢得很勇敢。接受這個令人遺憾的結果。” 日本隊在上半場43分鐘由前田大然率先破門，以1比0進入中場休息。下半場第10分鐘被對手扳平。之後雙方互有攻防，經過加時賽仍難分勝負。在點球大戰中，包括率先登場的南野拓實在內，日本隊有3名球員的點球被對方門將撲出，隊長吉田麻也也未能命中。他沮喪地說：“我們一直在挑戰突破（8強）這道牆，最終未果，真的非常懊悔。” 日本隊已是連續第7次闖入世界盃決賽圈，止步於16強是繼2002年、2010年、2018年後的第4次。 本屆世界盃中，日本隊在小組賽先後逆轉戰勝曾奪冠的德國和西班牙，以E組小組第一昂首出線。這是日本隊首次連續2屆世界盃晉級16強，但沒能闖入8強刷新曆史最佳戰績。日本隊在世界盃上遭遇克羅地亞隊已是第3次，1998年告負，2006年打平，此次也未能取勝。 力爭第6次奪冠的巴西隊4比1大勝韓國，連續8屆世界盃闖入8強，亞洲球隊則全部出局。克羅地亞對巴西的四分之一決賽將在當地時間9日晚上6點舉行。（完）