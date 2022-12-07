JTB預測歲末年初日本國內游增至2100萬人次

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【共同社12月7日電】日本旅行社巨頭JTB公司6日發佈估算結果稱，2022年度歲末年初的國內旅遊人數達2100萬人次。較上年度增加300萬人，該公司認為這是因為新冠疫情下人們旅遊的心理門檻降低了。不過僅為疫情前2019年度的七成左右，可能是因為物價上漲導致節約消費以及“第八波”疫情下人們減少外出。 估算的對象為12月23日至明年1月3日，根據網絡問卷調查及實際的預約情況等，計算出住宿1天以上的外出旅遊人數。 人均消費為3.7萬日元（約合人民幣1885元），較上年度增加4000日元。合家出遊以及住宿2至4晚的旅遊增多，而疫情下曾增加的個人游有所減少。 另一方面，出境游估計為15萬人，為上年度的7.5倍，但僅為2019年度的兩成左右。歷史性的日元貶值和高漲的國際航線燃油附加費可能成為了拖累因素。 主要開展出境游的HIS公司也在11月發佈了出境游預約動向（12月24日至明年1月3日），預約人數約為上年度的19倍，但僅為2019年度的約兩成。旅遊目的地中最人氣的是首爾，其次為火奴魯魯和曼谷。（完）