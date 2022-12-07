話題：數字企業紛紛開發“元宇宙”體驗服務

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【共同社12月7日電】目前數字企業正致力於開發能在網絡虛擬空間“元宇宙”進行各種體驗的服務。通過服務，可實現以分身在國際空間站（ISS）周圍遨遊，或是在機場、醫院等上英語會話課等。據稱服務有身臨其境之感，也希望運用於醫療實習。 Bascule（東京）與日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）合作，在網絡活動中提供太空遨遊體驗服務。戴上VR（虛擬現實）頭顯設備後，身穿宇航服的自己的分身浮現在通過CG畫面精妙還原的ISS附近。四周是漆黑的太空，腳下可見藍色的地球。 操控雙手所握的控制器後，可上下左右自由遨遊。Bascule負責人表示，“只有少數人能去太空，想重現實際很難做到的體驗。” 美企Immerse致力於運用“元宇宙”的英語會話課程。“您要前往哪裡？請出示護照。”機場職員的分身通過英語交談。前往安檢處後，分身會用英語提問“是否有危險品？” 永旺（東京）使用Immerse的技術，於2021年12月起部分引入“元宇宙”課程。中央大學副教授齋藤裕紀惠表示，“在元宇宙中體驗更容易加深記憶。” ImaCreate公司（東京）研發出能夠在元宇宙中體驗心臟按壓和自動體外除顫器（AED）用法的服務，計劃用於企業培訓。（完）