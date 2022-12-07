調查：化妝品銷售復甦但僅為疫情前五成

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【共同社12月7日電】日本調查公司INTAGE（東京）7日發佈了2022年日用品熱銷榜。去年銷售艱難的化妝品隨著外出機會增多呈現復甦跡象，但僅為疫情前的約五成水平。據分析，其背景在於口罩融入日常後，女性的化妝習慣發生變化。 該公司對全國的便利店、超市、藥妝店等約6000家店舖今年前10個月的銷售額進行了統計，以與去年同期相比進行排名。口紅增加45%位列第四，腮紅增加14%列第12位。負責人分析認為，主要原因是“戴口罩也不易脫妝”的新商品普及。 另一方面，與疫情前的2019年同期相比，口紅與腮紅銷售額分別下滑49%和47%。據介紹，不會被口罩遮住的眼部化妝品銷售額2019年與2022年未有明顯變化。 排名第一的是檢測藥，增至約2.8倍。2021年秋季前後開始市售的新冠抗原檢測試劑盒拉動了銷售。應對咽喉疼痛與咳嗽的“口腔用藥”位列第五（增加36%）。這些均在疫情“第七波”到來的今年7、8月驟增。 此外，隨著健康意識的提升，持續受青睞的麥片位列第二（增加56%）。旅行時等用的暈車藥佔大半的“鎮暈劑”列第三位（增加46%）。（完）