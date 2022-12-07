日本政府放棄本屆國會期間通過《旅館業法》修正案

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【共同社12月7日電】日本政府與執政黨已著手協調，擬放棄在本屆國會期間通過作為新冠防疫措施向眾院提交的《旅館業法》修正案。核心內容為傳染病流行時，對於疑似感染卻無正當理由拒絕防疫措施的客人，旅館和賓館方面可拒絕其入住。國會尚未就修正案展開審議，政府認為很難在本月10日國會閉幕前使其獲得通過。執政黨相關人士6日透露了上述消息。 自民黨參院國對委員長野上浩太郎6日在記者會上表示，本屆國會期間開始審議“從現實上來說十分嚴峻”。 現行《旅館業法》規定，除了明確判定感染等情況，賓館方面不能拒絕入住。有業界團體擔心員工感染，提出希望修改法律以便可以靈活應對。修正案中寫入以出現發熱等疑似感染的人員為對象，允許有條件地拒絕入住。 由於曾患麻風病的患者和律師團以助長歧視為由提出反對，在野黨也要求詳細審議修正案。 政府10月提交了修正案。然而眾院厚生勞動委員會優先審議規定新冠防疫措施的《感染症法》修正案等。朝野政黨尚未就《旅館業法》修正案開始審議達成一致，本屆國會期間政府與執政黨協調不充分的情況十分突出，或許也受此影響。（完）