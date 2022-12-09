厚勞省估算稱醫保改革將加重75歲以上老人負擔

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【共同社12月9日電】日本厚生勞動省9日召開社會保障審議會（厚勞相的諮詢機構）小組會，就正在探討的醫療保險改革，出示了對影響的估算結果。厚勞省表示，在75歲以上人群“後期老年人醫療制度”方面，2024年度的參保人員人均保費負擔一年將增加近5400日元（約合人民幣275元）。這是因為制度修改後，發放給分娩後人士的“分娩育兒一次性補貼”（目前原則上為42萬日元）金額增加，導致費用增多，以及將抑製工作人群負擔加重。

實際保費增加的是收入在一定水平以上的人，約佔所有參保人員的4成。將根據收入分配相應的負擔。厚勞省計劃近期在審議會上得出醫保改革結論，向明年的例行國會提交相關法律修正案。

政府正在展開協調，有意把“分娩育兒一次性補貼”增至50萬日元左右。目前主要是使用工作人群的保費，從2024年度起將從“後期老年人醫療制度”中支付該補貼總額的7%左右。另一方面，工作人群支付著75歲以上人群醫療費總額的約4成，其負擔比重將被降低；支付約1成的75歲以上老年人的保費負擔將被加重。（完）