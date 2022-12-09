調查顯示日本年輕人對“認真努力”認同較低

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【共同社12月9日電】東京8日舉行了一場關於如何糾正新冠疫情導致越發嚴重的貧富差距和不平等感等的對話活動。主辦方“勞動政策研究和研修機構”（東京）公佈的調查結果顯示，對於是否認為“認真努力”是獲得美好人生的條件，年齡越小的人群認同的比例越低。主任研究員高見具廣分析稱“以年輕人群為主，對社會的悲觀意識逐漸增強”。

參加該活動、提供政策建議的一般社團法人“日本年輕人協會”代表理事室橋祐貴指出，認為可以改變社會的年輕人很少。強調能促進肯定自我的教育的作用十分重要。

NHK和上述機構在7～8月對全國20～69歲人群開展了網上調查，共收到5370人的有效回答。認為獲得美好人生的條件中最重要的是“認真努力”的比例，最高的是60～69歲人群，達到57.0%；年齡越小比例越低，20～29歲最低，僅38.9%。

日本工會總聯合會的井上久美枝在活動中發言稱：“疫情導致的經濟低迷使女性非正式員工遭受打擊。女性的貧困又造成兒童的貧困”。她呼籲提高工資並為非正式員工提供更多支援。

該活動是與經濟合作與發展組織（OECD）聯合舉辦。據OECD進行的另一項調查顯示，認為出人頭地要靠勤奮的觀念雖然在日本較為普遍，但在過去10年左右，認為父母的富裕程度等影響較大的比例有所上升。（完）