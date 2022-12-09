獨家：防衛省著手研究通過SNS引導輿論

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【共同社12月9日電】9日採訪多名日本政府相關人士獲悉，防衛省已著手研究利用人工智能（AI）技術在社交網站（SNS）引導國內輿論。目標是使得在網上具有影響力的“網紅”在無意識中發佈對該省有利的信息，在網絡空間製造熱點，包括擴大對國防政策的支持，或在突發事態時營造對特定國家的敵對心理，打消國民反戰、厭戰的情緒。 防衛省在幕後引導輿論的做法，與偽裝成普通發帖進行宣傳的“隱形營銷”的手法類似。該省解釋稱“與企業的廣告技術一樣，沒有違法性”，但即便僅是研究，也可能與《憲法》保障的尊重個人（第13條）、思想和良心的自由（第19條）相抵觸，需要進行細緻說明。 一些國家積極開展操縱或擾亂人類心理的“信息戰”。防衛省認為，這是完全改變戰鬥形式的“規則改變者”（Game Changer），日本也有必要獲得該領域的能力。在即將修改的安保相關三份文件中也將寫入提高信息戰的應對能力。 據多名政府相關人士透露，防衛省設想的輿論操作是，首先利用AI技術收集和分析SNS上的海量“大數據”，制定包括選擇合適對象進行操控等的整體計劃。鎖定在網上具有號召力、在防務問題上也具有影響力的網紅。 據悉下一步是將防衛省方面的信息發佈到網紅頻繁瀏覽的SNS和網站，使網紅無意識地發佈有利信息。若能打造出防衛省希望的熱點，那麼將在SNS上反復進行信息操縱，使其爆發式擴散。（完）