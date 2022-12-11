坂本龍一“最後”的獨奏音樂會在線發佈

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【共同社12月11日電】日本音樂家坂本龍一（70歲）空場預錄的鋼琴獨奏音樂會11日面向日本等亞洲、歐美約30個國家及地區在線發佈。坂本表示正在對抗病魔，考慮到身體狀況，音樂會可能是“最後一次”。 在音樂會中，坂本以強有力而又纖細的手法，傾情演奏了其本人參演的電影《聖誕快樂，勞倫斯先生》（又名《戰場上的快樂聖誕》）的主題曲、黃色魔術交響樂團（YMO）時期的《東風》以及明年1月發售的專輯收錄樂曲等共計13首曲目。 演奏結束後，坂本表示：“這次有很多第一次以鋼琴獨奏的方式演繹的樂曲。對自己而言也有或許來到了一個新境界的感覺。”由於坂本目前仍在接受治療，體力難以支撐其完成正常時長的音樂會，所以今秋在東京澀谷NHK放送中心內的攝影棚每天錄製幾首樂曲並進行了剪輯。 音樂會到日本時間12日早晨為止，共提供4次在線直播。 坂本1978年組建YMO，在海外也廣受歡迎。1988年憑藉電影《末代皇帝》的音樂榮獲奧斯卡最佳原創配樂獎。坂本在今年6月發售的雜誌中，透露就已轉移至兩側肺部的癌症接受了切除手術等情況。（完）