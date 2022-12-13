犯罪白皮書顯示新冠疫情下少年犯罪增加

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【共同社12月13日電】從13日公佈的日本2022年版《犯罪白皮書》獲悉，新冠疫情下的犯罪動向調查結果顯示，2020年春季刑法犯罪整體查處數量較上年明顯減少，另一方面，少年查處人數2020年3月同比增加3成以上，4、5月也沒有明顯減少。3月是統一停課時間，法務省分析稱：“反而增加了為非作歹的機會等，可認為存在少年特有情況的可能性。” 法務省法務綜合研究所對新冠疫情下的各種統計進行了分析。刑法犯罪查處數量在2020年3～5月同比減少3.5%～32.1%，而少年的查處人數3月增加35.0%、4月增加0.4%、5月減少4.4%。 刑法犯罪查處數量截至2021年3月連續多個月減少率超過14%。據分析佔較大比例的盜竊的減少是主要原因，白皮書指出，原因“被認為是要求避免外出，導致能成為目標的空宅和行人等減少”。餐飲店縮短營業時間導致飲酒機會減少，酒駕的查獲數量也有所下降。 受邊境口岸防疫措施的影響，違法藥物走私入境的查處數量也下降，2020年冰毒大減83.1%。大麻多採用郵寄方式，僅減少15.1%。網絡犯罪2021年增加23.6%。白皮書認為，遠程辦公的情況增加，VPN（虛擬專用網絡）設備的脆弱性可能被利用。（完）