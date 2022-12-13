聚焦：日本登月工程民間趕超官方 或迎來太空開發新時代

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【共同社12月13日電】力爭登月的創新企業“ispace”的登月艙已經踏上征程。日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）超小型探測器曾力爭首次登陸月球，但發射後不久就放棄了任務。“官方”失敗後如果首次實現登月的是民間企業，那麼官轉民的趨勢在日本也可能加快。 熟悉太空開發的大同大學名譽校長澤岡昭稱登月是日本的夙願。認為雖然民間走在了前面，但“將成為轟動日本太空開發的事件，或許會開啟一個新時代”。 ▽成本 “以民間力量展開月球探測，這在全世界也是首次。我們認為這是歷史性的重要任務。”在11日發射升空成功後舉行的記者會上，ispace社長袴田武史激動地慷慨陳詞。 ispace著眼於從地球到月球的運輸服務，獨立開發登月艙和探測車，已啟動HAKUTO-R計劃。還提出要為以美國為主推進探月的阿爾忒彌斯計劃作出貢獻。 作為計劃第一部分的此次發射，目標是驗證月球著陸技術。由於力爭實現商業化，因此費用也很重要。“將兼顧成本和可靠性的平衡，這將成為我們的長項”（袴田語）。部分零部件為市售商品，通過準備多個系統來確保可靠性。避免使用價格高昂且交付期長的“太空品質”產品。 航路也是考慮成本而設定。不採用大量消耗燃料的最短路線，而是選擇要花四五個月時間但節能的飛行路線。“能以較少的燃料把較多的客人送到月球”，技術負責人氏家亮這樣表示。在抵達月球前的期間，相關人員可以熟悉如何運用也是好處之一。 ▽雄心 實現日本首...