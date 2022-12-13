日政府明年從1月10日起重啟“全國旅行支援”

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【共同社12月13日電】日本國土交通相齊藤鐵夫在13日的記者會上宣佈，元旦過後將從1月10日起重啟促進國內旅行的“全國旅行支援”項目。年內到12月27日的住宿為止，將出現返鄉高峰的歲末年初並不適用。重啟後，對一人住宿一晚旅行的最高支援額將從現行的11000日元（約合人民幣560元）降至7000日元。 都道府縣在用完中央政府分配的預算後會依次結束該項目。據國交省透露，大概會是在明年春季前後。當前新冠仍在流行，但負責人表示：“只要不發生需要採取限制行動新措施的事態，元旦過後將繼續實施。” 動用國費的該支援項目始於10月11日，幫助旅遊、住宿以及交通行業恢復業績，相關團體和執政黨要求繼續實施的呼聲不斷。 重啟後的旅費折扣率將從現行的40%下調至20%。對包含交通費的旅行套餐，支援上限將從8000日元減至5000日元。對僅有住宿費或當天往返的旅行，支援上限將從5000日元減至3000日元。 可用於購物和餐飲的優惠券原則上改為發放電子券。工作日的券值從現行的3000日元減至2000日元，休息日保持1000日元不變。 享受上述支援的條件不變，仍為接種3劑疫苗或提供陰性證明。（完）