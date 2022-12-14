日本專家會議著手討論修改外國人技能實習制度

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【共同社12月14日電】日本政府討論修改外國人技能實習與特定技能兩項制度的專家會議首次會議14日在法務省召開。暴力、拖欠工資等針對實習生的人權侵犯現象不絕於後。預計包括技能實習制度存廢問題在內將展開討論，根據討論的走向，可能成為外國人才接納制度的重大轉折點。 會議主席為日本國際協力機構（JICA）理事長田中明彥，成員包括大學教授、地方政府首長等15人。明年秋季前後彙總最終報告，之後相關省廳將推進修改有關的具體制度設計。 田中在會議伊始就構建與外國人“共生社會”的方式表示：“安心安全、多樣性、尊重個人尊嚴和人權，將從實現這三個願景的目的出發去探討制度。” 預計磋商將基於今年2月設立的法務省內部學習會的討論展開。該學習會就技能實習制度列舉以下問題點：（1）當作填補人手短缺的勞動力這一實情背離了通過培養人才為國際做出貢獻的目的；（2）實習單位與實習生雙方事先信息不充分，存在收入與技能不匹配的情況；（3）因背負高額債務、被認為原則上無法跳槽，存在即使遭到不公平對待也無法諮詢的現象。 學習會上有專家對技能實習制度給予肯定，另一方面也有意見要求廢除。專家會議可能會結合上述意見，就整合兩項制度、提供接納中介服務的監理團體、外國人技能實習機構應有模式等展開討論。 據介紹，特定技能制度在2019年修改後的《出入境管理及難民認定法》施行大致2年、技能實習制度在2017年《技能實習恰當化法》施行大致5年...