日本開始討論明春以後新冠疫苗接種和費用負擔

Newsfrom Japan

【共同社12月14日電】日本厚生勞動省疫苗小組會13日開始討論明年4月以後的新冠疫苗接種方式。全額由國費負擔而免費實施的現行《預防接種法》上的“特例臨時接種”到明年3月底結束。包括延長臨時接種或調整為產生自費負擔的其他形式在內，厚勞省將迅速彙總方向性。 考慮的因素有探討調整的新冠在《感染症法》中的定位、有關疫苗安全性和有效性持續時間的數據、外國的接種方針。國立感染症研究所將整理數據，在厚勞省的專門小組會上探討接種目的和計劃並彙總結論。 研究所的感染症疫學中心負責人鈴木基在會上表示，“在無法預估流行趨勢的情況下制定明年的接種計劃是幾乎不可能的”，但也同時指出“與其反復採用緊急應對，接種戰略也有必要轉換為可持續的方式”。地方政府相關人士稱：“事關預算和人員配置如何是好，懇請盡快指明方向。” 當天的小組會同意下調美國莫德納產疫苗第3劑起的追加接種對象年齡，從現行的18歲以上降至12歲以上。14日開始適用。 政府作為歲末年初的防疫措施，正在呼籲民眾盡快接種應對奧密克戎變異毒株的疫苗。新冠對策小組會會長尾身茂在9日會後的記者會上表態稱，無需統一要求避免返鄉和參加忘年會等行動，而應該根據風險自行判斷。（完）