知床沉船事故初步報告稱艙口蓋未密閉導致進水

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【共同社12月15日電】日本北海道知床半島近海4月發生了造成乘客和船員20人死亡、6人失蹤的觀光船“KAZU 1”沉沒事故。調查原因的運輸安全委員會15日公佈了初步報告。報告推斷因船首附近甲板約50厘米見方的艙口（與船艙的升降口）蓋子未密閉，海水灌入導致沉沒。據事故發生2天前參加救生演練的人員稱，艙蓋處於無法牢牢固定的狀態，安全委員會判斷艙蓋在航行途中鬆開。 安全委員會指出，事故原因除上述船體結構、出航決定、運航公司輕視安全管理規程外，還存在政府的監督及船舶檢查的問題。今後將繼續推進調查，得出最終報告。 報告稱，打撈出水的船體上艙口的鋁合金蓋子已脫落，船體一側的卡扣也存在磨損，表明固定裝置未能充分鎖緊。船體客艙前部的1塊玻璃碎裂。 報告對事故經過進行了推斷，在海浪衝擊下脫落的艙蓋將窗玻璃撞破，海水灌入客艙前部加快了船體傾斜。由於艙口對駕駛室來說處於死角位置，且船首進水時傾斜較小，未能及時發現異常，隨著進水量增大船體迅速沉沒。 甲板下雖有3道隔牆將船艙和輪機室隔開，但均有開口部分，未能防止進水擴大。安全委員會認為，隔牆若沒有開口部分，進水將僅限於船首附近，不會導致沉沒。 安全委員會通過乘客手機的位置信息鎖定航跡，根據氣象信息推測了當時的浪高。從斜里町Utoro港口啟航時為10～20厘米，在知床岬折返時已超出運航公司“知床遊覽船”判斷停止航運的標準1米。沉沒地點附近的浪高可能達到2米以...