東京都內新建住宅將必須設置太陽能面板

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【共同社12月15日電】東京都議會在例會最後一天的15日，關於把新建獨棟住宅必須設置太陽能面板規定為義務的制度，在全國率先以多數贊成通過了相關修改條例並使其成立。此舉旨在削減家庭的溫室氣體排放。在向企業提供支援和向居民廣而告之的準備期過後，新制度將於2025年4月啟動。 東京都介紹稱，關於住宅等總建築面積不滿2000平方米的建築物，要求住宅建設巨頭必須設置面板。對於購買方則作為努力義務，要求減輕住宅的環境負荷。關於2000平方米以上的建築物，開發商是義務化的對象。 據東京都估算，若設置4千瓦的面板，那麼初期費用為98萬日元（約合人民幣5萬元），依靠售電收入10年可以回收，若利用東京都的補貼，那麼6年就能回收。東京都還將補助能夠減少初期費用的租賃業務等，致力於減輕購買者的負擔。 東京都提出了2030年溫室氣體排放量較2000年減半的目標。計入面板設置支援措施費用等的共1162億日元補充預算已被通過。 知事小池百合子擔任特別顧問的地區政黨“都民第一之會”、公明黨、共產黨、立憲民主黨等對修改後的條例表示了贊成。都議會第一大黨自民黨雖然持推進太陽能發電的立場，但以“規定為義務未被都民充分理解和接受”為由，表示了反對。 小池就修改後的條例成立表示“今後將深化大家的理解並推進（設置）”，展示了促進去碳化的意願。（完）