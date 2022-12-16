調查：確保可工作至70歲的日企增至27.9%

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【共同社12月16日電】日本厚生勞動省16日發佈的2022年的老年人僱用狀況調查結果顯示，採取延遲退休和繼續僱用等措施、確保有意願者可工作至70歲的企業佔全體的27.9%，較上年增加2.3個百分點。厚勞省負責人表示還有企業在推進討論，“期待進一步紮下根來”。 此次基於員工21人以上的235,875家企業的報告，彙總了2022年6月1日時的情況。 按確保就業機會的方式來看，最多的是繼續僱用，佔21.8%；之後依次是廢除退休（佔3.9%）和提高退休年齡（佔2.1%）。業務外包和導入老年人能參加為社會作貢獻活動的制度，佔0.1%。 按員工規模來看，300人以下的企業有28.5%確保了就業機會；301人以上的大企業則為20.4%。人手嚴重不足的中小企業表現得更加積極。 日本2021年4月起施行修改後的《高齡者僱用安定法》，規定企業負有確保就業機會的努力義務。這是此後的第2次調查。 在員工21人以上的企業工作的總人數中，60～64歲約有254萬人，65歲以上約有217萬人。（完）