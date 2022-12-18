日本半數女性地方首長認為參政存在性別壁壘

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【共同社12月18日電】鑑於日本明年春季將舉行統一地方選舉，共同社以全國女性市區町村長為對象，於10至11月進行了女性參政現狀問卷調查。近半數的受訪者表示，在競選時，由於自己的女性身份，必須克服一些困難和壁壘。 全國1741個市區町村中，女性首長有43人，僅占2.5%。比例低於其他國家的女性地方議員也超過了10%。與之相比，日本的女性地方首長堪稱鳳毛麟角。問卷結果再次解釋了以男性首長為前提的政治風氣。調查面向截至10月15日在任的43人實施，有41人作答。 對於競選時是否遇到以性別為由的困難和壁壘，過半數的21人回答“沒有”。其中16人曾任國會或地方議員。但其中有4人表示就任首長後感到了困難和壁壘。 另一方面，向回答稱競選時感到困難和壁壘的20人詢問理由（可多選）時，選擇“家人反對、就競選尋求理解”的有11人，選擇“兼顧在長時間、節假日和夜間進行的選舉活動和私生活”的有10人。其他較多的選項還有“‘首長應為男性’的選民固有觀念”（9人）、“網絡上的誹謗中傷”（8人）、“來自選民、議員和地方政府職員的騷擾”（6人）。（完）