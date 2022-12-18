詳訊：岸田內閣支持率33% 防衛增稅不支持達64%

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【共同社12月18日電】共同社17、18日實施的日本全國電話輿論調查結果顯示，對於首相岸田文雄宣佈的為強化防衛力而增稅，64.9%的受訪者回答“不支持”，30.0%的人表示“支持”。圍繞伴隨防衛費增額而增稅，認為岸田的說明“不充分”的達87.1%，大幅超過認為“充分”的7.2%。岸田內閣支持率持續低迷，僅為33.1%，與創內閣起步以來新低的上次調查（11月下旬）相同。不支持率減少0.1個百分點，為51.5%。 調查結果體現了輿論對岸田突然表明增稅一事的反對。 對於岸田擬把2023年度起5年內的防衛費增至相當於目前1.5倍的約43萬億日元（約合人民幣2.2萬億元），贊成為39.0%，反對為53.6%。對於政府擬採取部分轉用東日本大地震災後重建財源的形式確保防衛費增額財源，反對達74.5%，贊成為19.5%。 圍繞擁有以自衛為目的摧毀他國疆域內導彈基地等的反擊能力（對敵基地攻擊能力），態度大致一分為二，贊成為50.3%，反對為42.6%。有關擁有反擊能力的日本與周邊國家的緊張關係，認為會“加劇”的人佔61.0%、“不變”佔33.9%、“緩和”佔3.0%。 關於戴口罩這一新冠對策今後何去何從，“希望一直戴著”的人為17.8%，“希望在必要時戴著”為60.6%，“希望盡量不戴”為16.0%，“希望一直不戴”為5.4%。（完）