飯田市和平祈念館不展示731部隊證言

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【共同社12月19日電】在日本長野縣飯田市5月開館的和平祈念館，太平洋戰爭中在滿洲（現中國東北地區）活動的原關東軍防疫給水部（731部隊）原隊員稱“實施了人體實驗”等證言的記錄未被展示。市教委給出的理由是“作為公設設施，對內容做了判斷”，但提供證言資料的市民團體表示反對，正在繼續交涉。有專家批評這是“隱瞞史實”。 JR飯田站前的大樓內，“飯田市和平祈念館”的一角設有“日本對其他民族做了什麼？”的展示區，放有731部隊隊員帶回的醫療器具和醫學書籍，但沒有使用目的等的說明。“只展示物品，沒有活動說明，讓人看不明白。”要求展示的“和平資料收集委員會”代表、該市的吉澤章（73歲）這樣說。 和平祈念館是該市與市民的共同舉措。市議會2000年全會一致通過了要求設展示設施的請願。在高中教授日本史的吉澤等和平資料收集委員會成員收集了資料，2003年在龍丘公民館開始展出。 在公民館內展出時，發放了指出731部隊從事“細菌武器的研發和使用”、開展人體實驗等“反人道主義醫學犯罪”的小冊子，結合展品說明了該部隊。 但5月隨著該館遷至飯田站前的黃金地段，小冊子中關於731部隊的內容被撤下，只有物品展示。市教委在接受採訪時稱，這是基於日本政府見解做出的判斷。該教委例舉政府在2003年的國會上答辯稱“迄今未確認到證明進行過細菌戰的資料”一事，回答稱“鑑於公設設施的性質，對展示內容做了判斷”。（完）