調查：遠程辦公讓睡眠和娛樂時間增多

Newsfrom Japan

【共同社12月19日電】日本總務省日前的調查結果顯示，在家遠程辦公的人與到單位上班的人相比，日均睡眠時間增加了18分鐘，休閒娛樂時間增加了16分鐘。經常聽到因新冠疫情而遠程辦公的人表示“省下的通勤時間提高了生活質量”，該調查結果反映了這種生活實態。 總務省在新冠緊急事態宣言全面解除後不久的2021年10月，對約9萬戶家庭開展了社會生活基本調查。利用獲得的數據，對上班族中在調查當天有過遠程辦公的人和完全沒有遠程辦公的人的工作日時間分配進行了比較。 結果顯示，遠程辦公者的通勤和上下學時間平均為4分鐘，比沒有遠程辦公的人少了1小時零3分鐘。包括梳妝打扮在內的“生活瑣事”縮短了10分鐘。與之相對應，睡眠時間長了18分鐘，達到7小時32分鐘；休閒娛樂時間長了16分鐘，為35分鐘。 此外，育兒時間長了10分鐘，為17分鐘。或許是因為能隨時投入工作這一遠程辦公的特點，工作時間也增加13分鐘，達到8小時37分鐘。 在生活變化方面，不同年齡段存在差異。25～34歲人群的睡眠時間長了41分鐘，達到8小時零6分；休閒娛樂時間也長了28分鐘，達到1小時。另一方面，育兒人群較多的35～44歲的睡眠時間幾乎沒有差異，育兒時間長了23分鐘，為41分鐘，休息放鬆時間增加10分鐘，為1小時31分鐘。45～54歲人群用在看電視、做運動等廣泛領域的時間都增加了幾分鐘。（完）