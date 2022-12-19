日本引進“國際直線對撞機”計劃亮起黃燈

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【共同社12月19日電】日本引進探索宇宙誕生之謎的下一代大型加速器“國際直線對撞機”（ILC）的計劃亮起黃燈。這是因為2月的文部科學省專家會議發佈報告稱“為時尚早”，令熱度驟降。另一方面，力爭成為科技大國的中國推進建設巨型加速器也產生了影響。被列舉為候選地的日本東北地區的相關人士正在力爭挽回局面。 ILC是長約20公里的直線型加速器，目的是讓電子和正電子發生碰撞，使其達到高能狀態並產生基本粒子。大型加速器中，位於瑞士和法國邊境的歐洲核子研究中心（CERN）的大型強子對撞機（LHC）比較著名，2012年成功發現了希格斯玻色子。 由國際研究人員組織2013年認為，跨越岩手縣和宮城縣的北上山地是最合適的建設地點。為了爭取到建設項目，日本跨黨派議員聯盟、地方政府、經團聯等經濟界行動起來，美國等各國也相繼表示支持。 然而，新冠疫情改變了這一勢頭。各國科學家中斷來往，國際會議等討論平台驟減。在疫情導致財政困難的背景下，文科省認為對於僅建設費就達到7000億～8000億日元（約合人民幣360億～410億元）的該項目，需要探討是否值得。 令人擔憂的是中國計劃建設的周長為100公里的巨型環形加速器。高能加速器研究機構（KEK）名譽教授吉岡正和警告說，如果政府放棄引進，“下一代加速器研究的主導權可能被中國掌握”。 擔任ILC建設推進議聯會長的眾議員鹽谷立考慮到中國，表示“必須迅速決定引進”，但也指出“...