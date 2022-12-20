日本明年4月起部分解禁L4級自動駕駛

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【共同社12月20日電】日本政府20日正式決定，明年4月1日解禁相當於在特定條件下由系統操控車輛的“Level 4”級（L4級）的自動駕駛出行服務、以及利用自動配送機器人的業務。內閣會議決定了規定修改後的《道路交通法》施行日的政令等，其中包括4月起騎自行車時戴頭盔將成為全年齡努力義務。 L4級自動駕駛出行服務採用由都道府縣公安委員會批準的方式，設想的是在人口稀少地區特定路線的公路上行駛的無人巡迴巴士等，私家車並非對象。相關單位需要安裝可隨時確認車內外狀況的遠程監控裝置，並採取網絡安全對策防止車輛被外部劫持。 通過自動配送機器人運送人員和貨物的業務採用向都道府縣公安委進行申報的方式，被歸類為“遠程操作型小型車”，最高時速6公里。在人行道上行駛，在路口遵守行人用信號燈等，適用與行人相同的交通規則。車身上需要有便於從外部識別的指定標誌並安裝按鈕式緊急停車裝置。 關於騎自行車時戴頭盔，現行法律規定有未滿13歲兒童乘坐時，家長有讓其佩戴的努力義務。修改後的法律加入了所有人都戴頭盔的努力義務，但未設罰則。 涉及自行車的交通事故中，約有6成死者是頭部受了致命傷，數據顯示未戴頭盔者的致死率約為佩戴者的2.2倍，警察廳希望通過修法減少死亡事故。 修改後的道交法今年4月成立，10～11月實施了公眾意見徵集。（完）