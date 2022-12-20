日本全年新生兒數量將首次跌破80萬

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【共同社12月20日電】20日從日本厚生勞動省的人口動態統計（初值）獲悉，今年1～10月出生的嬰兒數較上年同期減少4.8%，預計2022年新生兒的概數將首次跌破80萬人。若該趨勢到12月也沒有變化，很可能會跌破78萬人，創自統計開始以來的新低。中央政府曾預測跌破80萬大關的時間為2030年，而實際的少子化推進速度超乎預想。 據分析，不僅是受到未婚化和晚婚晚育化的較大影響，新冠疫情長期化帶來對經濟狀況的擔憂和對是否感染的不安，也導致部分女性避免懷孕。如果不能設法阻止加速的少子化進程，養老金和醫療等社會保障制度恐將難以維持下去。為了達成“營造可以放心生育的環境”這一政府目標，必須出台具有實效性的政策。 統計數據顯示，截至今年10月的出生人數初值為669,871人（同比減少4.8%）。 國立社會保障和人口問題研究所2017年公佈的未來推算數據預測，2022年的出生人數約為85萬人，2030年跌破80萬大關。 出生人數在第二次嬰兒潮高峰的1973年達到約209萬人，之後一直趨於減少。1984年跌破150萬人，2016年跌至100萬人。2019年繼而跌破90萬人大關，降至約86.5萬人，2020年為約84萬人。 每名女性一生所生孩子的推定人數“合計特殊出生率”在2021年為1.30（較上年下滑0.03點），連續6年下滑。（完）