話題：豐田欲明年推出液態氫發動機汽車參加車賽

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【共同社12月21日電】豐田汽車公司力爭在開發中的氫燃料發動機汽車上搭載液態氫、參加明年的耐力賽。液態氫將比現在的氣態氫續航里程更長，但如何保持零下253度的低溫等是課題。公司認為面向為去碳化作貢獻的氫燃料發動機汽車的市售，目前走到一半。 現在參加車賽的是搭載氣態氫罐的車輛。液態氫搭載款的汽車10月底啟動了行駛測試。據悉由於單位體積的能量密度提高，續航里程增加一倍，氫氣站可以實現小型化。裝載液態氫的情況下用於發動機時也變為氣態。 不過今後的開發不會只限於液態搭載車型。比如裝備較大燃料罐的商用車使用氣態，而乘用車使用液態等，將摸索區分利用。 面向市售的30人左右的專門小組9月已啟動，將驗證在冰點下使用環境的課題等。豐田公司執行董事佐藤恆治表示：“從技術驗證面向量產化前進了一小步”。 豐田2021年5月起由氫發動機汽車參加車賽。今年11月參加在三重縣鈴鹿市鈴鹿賽車場舉行的車賽時，透露稱這一年半發動機輸出功率提高了約24%、續航里程增加了約三成。抑製發動機因氫燃料意外著火的異常燃燒的技術也有所進步，發生頻率與今年3月相比減少到一半以下。 氫燃料發動機汽車在行駛時幾乎不排放二氧化碳（CO2）。豐田通過多種技術推進去碳化，不同於純電動汽車（EV），考慮將氫燃料車作為其他選項來發展。（完）