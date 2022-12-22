11月訪日外國人約93萬人 為上月1.9倍

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【共同社12月21日電】日本國家旅遊局21日公佈的估算數據顯示，11月訪日外國人為93.45萬人，增至10月（49.86萬人）的1.9倍，是去年11月的45.2倍。今年10月11日邊境口岸措施大幅放寬後，客流恢復趨勢堅挺。與新冠疫情前的2019年11月相比減少61.7%。觀光目的的入境者約73.2萬人，是10月的2.5倍。 這是新冠疫情的影響開始顯現的2020年2月（108.5萬人）以來，首次接近100萬人的水平。 日本10月11日起解禁了自由安排行程的個人自由行，恢復了短期逗留免簽證措施，入境規則基本回到疫情前的水平。 11月訪日外國人從主要的國家和地區來看，韓國最多，為31.54萬人；之後依次是台灣9.95萬人，美國8.43萬人，香港8.3萬人。堅持新冠動態清零政策的中國大陸為2.1萬人，沒有增長。 韓國與10月相比大增至2.6倍。由於取消回國時必須的PCR檢測等，海外游需求高漲。觀光廳長官和田浩一在記者會上表示：“亞洲圈的恢復勢頭堅挺，希望能加快速度。” 另一方面，11月出境的日本人為37.92萬人，是去年同期的7.3倍，較2019年減少76.9%。邊境口岸措施大幅放寬前的9月約為31.9萬人，並未大幅增加。原因可能是日元貶值以及出境游會帶來的新冠風險等。（完）