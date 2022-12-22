詳訊：JAXA擬明年2月12日發射首枚H3火箭

Newsfrom Japan

【共同社12月22日電】22日採訪相關人士獲悉，宇宙航空研究開發機構（JAXA）等研發的日本新型主力火箭H3的1號機擬於明年2月12日發射，正在進行協調。發射地點為鹿兒島縣的種子島宇宙中心。這是當前H2A火箭的後續機型。H3火箭原定2020年度發射，推遲是因為新開發的引擎故障而修改了設計。 據JAXA介紹，這是繼2001年夏季H2A火箭1號機後，主力大型火箭約20年來再次更新換代。 H3的1號機發射時將搭載用於掌握災情等的地球觀測衛星“大地3號”。計劃把費用控制在此前的5成，通過取消輔助的固體火箭助推器，花費預計約為50億日元（約合人民幣2.6億元）。 截至本月，JAXA實施了用於實際機體的主引擎點火測試。鑑於小型固體燃料火箭“艾普斯龍”6號機發射衛星失敗，JAXA更換了部分零部件。JAXA稱“發射1號機的開發作業已基本完成”。 H3火箭全長63米、直徑5.2米，運載人造衛星的能力被認為達到目前主力火箭H2A的1.3倍以上。今後還將發射運送物資的JAXA新型無人補給機“HTV-X”，給國際空間站以及美國主導開發的繞月基地“門戶”送貨。（完）